Das letzte Saisonspiel führt den Drittligisten TSG Haßloch nach Leverkusen zum TuS Opladen. Obwohl der Ligaverbleib inzwischen gesichert ist, hat TSG-Coach Michael Übel Pläne für diese Partie. Ein Spieler kehrt nach Haßloch zurück.

Die Erleichterung ist kaum zu beschreiben. Denn Handball-Drittligist TSG Haßloch hat mit dem 30:27 (18:14)-Sieg gegen die HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II das Unmögliche noch möglich gemacht und nach einer schwierigen Spielzeit mit vielen Nackenschlägen sich vorzeitig den Ligaverbleib gesichert.

Dementsprechend hat die Mannschaft auch die Pfingstfeiertage genutzt, um den Ligaverbleib zu feiern. Trotzdem bat Cheftrainer Michael Übel nach einem trainingsfreien Abend am Dienstag seine Jungs am Mittwoch wieder zur Übungseinheit. Denn es steht noch die letzte Ausfahrt in Richtung Leverkusen an. Beim TuS Opladen im Stadtteil von Leverkusen sind die Bären am letzten Spieltag (Samstag, 18 Uhr, Bielertsporthalle Opladen) nochmals gefordert, auch „wenn es um nichts mehr geht“. Dabei dürften sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe begegnen.

Befreit aufspielen

Mit 24:34 Zählern befinden sich die Rheinländer auf dem zehnten Platz und haben drei Zähler mehr als die TSG. „Bei aller Freude über den positiven Ausgang einer aufregenden Saison erwarte ich von jedem, der auf das Spielfeld geht, dass er gewinnen möchte“, sagt Übel. Und für den Retter der Bären wäre es dann im vierten Spiel in Folge der vierte Triumph. Aber darüber macht sich der Südpfälzer wenig Gedanken: „Es waren bisher nur Endspiele, es ging um Biegen und Brechen. Jetzt können wir endlich mal befreit aufspielen.“

Ein Rückkehrer

Er hat auch noch einen anderen Plan. „Ich möchte diesmal denjenigen Spielern, die zuletzt nicht so oft zum Einsatz kamen, mehr Spielzeit einräumen. Wichtig ist mir auch, dass wir verletzungsfrei aus der Saison gehen.“ So wird Mathias Röder nach seiner erlittenen Leistenverletzung am letzten Heimspieltag nicht mehr dabei sein. Trotzdem erwartet Übel, dass seine Mannschaft auch in Opladen noch einmal alles gibt. „Es wäre schön, wenn wir uns mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden können.“ Schon in der ersten Juli-Woche wird bereits die Vorbereitung auf die neue Spielzeit beginnen. Dann ist der Kader noch nicht vollzählig. „Wir bemühen uns noch um den einen oder anderen Spieler, vorwiegend im Rückraum“, verrät Kevin Seelos, der Sportliche Leiter. Dagegen steht jetzt die Rückkehr von Konstantin Herbert fest, der zum Ende der vergangenen Saison zur TG Osthofen gewechselt war.