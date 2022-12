Die TSG Haßloch hat neben ihrem regulären Sportangebot und den Präventionskursen auch Rehasportgruppen im Programm. Darunter ist ab Januar eine neue Gruppe „Rund um den Stuhl“.

Ziel des Trainings sei hier die Verbesserung und Erhaltung der körperlichen Funktionen bei gleichzeitiger Steigerung der Lebensqualität, informiert TSG-Übungsleiterin Stefanie Mense. Dies geschehe „mit einer sorgfältigen Übungsauswahl, die auf eine ganzheitliche Wirkung ausgerichtet ist“.

Inzwischen bietet der Verein sieben Gruppen an, davon drei Gruppen „Rund um den Stuhl“. Da gerade diese Art der Gymnastik sehr stark nachgefragt werde, „sind wir stolz, die Zertifizierung für eine weitere Gruppe erhalten zu haben“, betont Stefanie Mense. Die neue Gruppe Rehagymnastik „Rund um den Stuhl“ sei geeignet für Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß seien. Es werde im Training mit und auf dem Stuhl gearbeitet, jedoch nicht am Boden.

Start am 13. Januar

Das Training ist immer freitags von 8.45 bis 9.45 Uhr unter der Leitung von Cordula Eschbach im Konditionsraum des TSG-Sportzentrums. Diese neue Gruppe startet am 13. Januar. Um hier mitmachen zu können, benötigen die Teilnehmer eine Verordnung ihres Arztes (Formular Nummer 56). Mense: „Dies reichen die Frauen und Männer bei ihrer Krankenkasse ein und kontaktieren unsere Geschäftsstelle. Für die Teilnehmer entstehen keine weiteren Kosten.“

Wer zum Beispiel an einer Erkrankung der Wirbelsäule oder an Morbus Bechterew leide oder Haltungs-und/oder Gelenkschäden habe, könne sich bei der TSG Haßloch melden. Mense: „Wir freuen uns darauf, die Menschen wieder auf die Beine und in Schwung zu bringen.“

Kontakt

Weitere Informationen gibt es in der TSG-Geschäftsstelle bei Stefanie Mense, Telefon 06324 80050, auf der Vereinshomepage unter www.tsg-hassloch.de oder per E-Mail an tsg.hassloch@t-online.de.