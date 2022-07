Die Turnerinnen der TSG Haßloch waren am Wochenende gleich mehrfach gefordert – die älteren in der Regionalliga Nord, die jungen bei den Landesmeisterschaften.

Die TSG Haßloch mit den Leistungsträgerinnen Talena Kanther, Nisa Herrmann, Kim Laubscher, Leonie Herzog und Alessia Heuser hat in der Wettkampfgemeinschaft (WKG) Neckarau-Haßloch einen Neustart in der Regionalliga Nord im Kunstturnen gestartet. Am ersten Wettkampftag in Buchholz vor den Toren Hamburgs holte das Team Platz sechs unter acht Mannschaften (158,00 Punkte). „Leider startete die WKG nicht in der besten Besetzung, da Alessia und Leonie aufgrund von Verletzungen noch nicht eingreifen konnten“, informiert Trainer Gerhard Liedy. Dennoch sei der Start „einigermaßen gelungen“.

Am Boden waren die Kampfrichterinnen zurückhaltend in den Bewertungen, sodass nur 40,35 Punkte in das Mannschaftsergebnis gingen. Am Sprung hielt das WKG-Team mit 47,20 Punkten mit den Besten mit. Am Stufenbarren werden laut Liedy in der Regel die wenigsten Punkte erturnt. So erreichte die WKG hier lediglich 32,95 Punkte. Am Schwebebalken sah es mit nur 37,50 Punkten ähnlich aus, wobei jedoch an dem ungewohnten Schwebebalken mit leicht abgerundeten Kanten einige unfreiwillige Abgänge zu verzeichnen waren, die laut Trainer „gut vier Punkte kosteten“.

Mit 39,20 Punkten belegte Talena Kanther im Kür-Vierkampf Platz acht und war damit beste Punktesammlerin im Team Neckarau-Haßloch. Liedy: „Kim Laubscher brillierte am Sprung mit 12,25 Punkten für ihren Tsukahara gebückt und war damit zweitbeste Turnerin aller Teilnehmerinnen an diesem Gerät.“

Pfalzmeisterschaften in Wörth

Sechs Mädchen der TSG Haßloch starteten bei den Pfalzmeisterschaften der Altersklasse bis sieben Jahren unter dem Motto „The stars of tomorrow“ im südpfälzischen Wörth. Für einige Mädchen war dies der allererste Wettkampf ihrer noch jungen Turnlaufbahn. Es herrschten daher laut Trainerin Kim Laubscher „Aufregung und Vorfreude“ . Im Jahrgang 2015 turnten für Haßloch Emma Fischer, Malea Kaufmann, Milana Nedilko und Luisa Wirschke. Zwei Mädchen des Jahrgangs 2016, Isabell Aiguier und Mila Kästel, waren ebenfalls am Start und dürfen die Übungen nächstes Jahr noch einmal zeigen.

Am Barren, dem ersten Gerät des Tages, erzielte Milana Nedilko mit 13,90 Punkten die höchste Barrenwertung des Tages, Vereinskameradin Malea Kaufmann folgte mit 13,65 Punkten. Am Schwebebalken wurden laut Laubscher einige Unsicherheiten deutlich, „an denen die Mädchen noch arbeiten müssen“.

Am Ende landeten vier Mädchen der TSG Haßloch unter den besten 15 Teilnehmerinnen von insgesamt 29 Starterinnen: Platz fünf ging an Malea Kaufmann (49,35 Punkte), Platz neun erreichte Milana Nedilko. Luisa Wirschke wurde Elfte, den 14. Rang holte sich Isabell Aiguier, die im 2016er-Jahrgang am Ende mit 44,00 Punkten die beste Starterin war. Mila Kästel (20.) und Emma Fischer (24.) komplettierten die Rangfolge innerhalb der TSG Haßloch.