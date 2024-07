Fünf Kunstturnerinnen der TSG Haßloch werden auf den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften mit fünf Medaillen belohnt.

Auf den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Kunstturnerinnen in Bodenheim turnen die Turnerinnen der TSG Haßloch zu zwei Gold-, zwei Silbermedaillen und einer Bronzemedaille. Der Teilnahme an diesem Landeswettkampf waren die Qualifikationen auf Gau- und Landesebene vorausgegangen, informiert TSG-Trainer Gerhard Liedy.

Im schweren Pflichtprogramm der Altersklasse AK 10 zeigte Marie Postel einen ausgeglichenen Wettkampf und sicherte sich mit 59,83 Punkten den Titel vor ihrer stärksten Konkurrentin aus Erlenbach, Anastasia Saß mit 59,00 Punkten. Liedy: „Hervorzuheben ist hier die Bodenübung von Marie, die zum ersten Mal alle Pflichtelemente zeigte und dafür die Höchstwertung von 15,45 Punkte erzielte.“ Neu sei hier der Überschlag vorwärts, sofort gefolgt mit einem Strecksalto vorwärts, was keine andere Turnerin habe turnen können. Diese Wettkampfklasse vervollständigte Clara Töbich mit einem vierten Platz.

In dem anspruchsvollen Pflichtprogramm der AK 8 erturnte sich Isabelle Aiguier mit 54,80 Punkte die Silbermedaille. Mit einem schwachen Sprung verpasste sie mit geringem Abstand den ersten Platz. An den anderen Geräten war sie immer unter den beiden Besten. Mit 52,00 Punkten erreichte Mila Kästel Rang sechs – mit 13,95 Punkten war sie Zweitbeste am Sprung.

Mit etwas Trainingsrückstand belegte Elisa Schlegel in der AK 12 im olympischen Kürvierkampf mit 33,90 Punkten Platz vier, so Liedy. Positiv sei hier der Sprung mit einem Tsukahara gehockt über den Tisch gewesen, den sie zum ersten Mal im Wettkampf gezeigt und dafür 11,05 Punkte bekommen habe.

Mit einem Doppelschlag überzeugten die Turnerinnen der TSG Haßloch in der Leistungsklasse 1 (Kürvierkampf) der Jahrgänge 2007/2008: Einen spannenden Wettkampf lieferten sich Ida Vos und Noelle Graner, die am Ende nur ein Zehntel trennte. Vos sicherte sich mit 50,40 Punkten die Goldmedaille, Graner wurde Zweite (50,30). Während laut Liedy Ida Vos am Sprung und Boden die Nase vorn hatte, überzeugte Noelle am Stufenbarren und Schwebebalken mit höchsten Wertungen in dieser Altersklasse.

In der LK 1 der Jahrgänge 2011/2012 turnte Liana Müller mit 44,80 Punkten auf Platz drei. 12,05 Punkten für ihren Tsukahara gehockt am Sprung war hier ihre beste Leistung.