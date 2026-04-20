Vincent Waldmann, Spielleiter der TSG Deidesheim, fiebert dem 6. Mai entgegen. Und er hofft auf einen Sieg der FCK-A-Junioren am Dienstag.

Vincent Waldmann, Spielleiter des Fußball-Bezirksligisten TSG Deidesheim, hatte in der vergangenen Woche doppelten Grund zur Freude. Zum einen gewann die TSG am Samstag beim BSC Oppau mit 5:4. Aber stolz ist er auch, dass das Endspiel der A-Junioren-Verbandsliga Südwest zwischen dem SV Viktoria Herxheim und dem Sieger des am Dienstagabend angesetzten Halbfinalspiels zwischen dem SC Idar-Oberstein und dem 1. FC Kaiserslautern am 6. Mai in Deidesheim ausgetragen wird.

Herr Waldmann, Ihre Mannschaft führte in Oppau nach 35 Minuten mit 3:0, aber in der Halbzeitpause stand es 3:3. Was war da los?

Die erste Hälfte verlief natürlich einigermaßen bekloppt. Wir gehen durch zwei wirklich gut herausgespielte Tore und einem vom Gegner schlecht verteidigten Eckball durchaus verdient mit 3:0 in Führung. Danach folgte ein zehnminütiger Blackout, den Oppau eiskalt ausnutzt und mit dem Halbzeitpfiff ausgleicht. Da wurden Erinnerungen ans Hinspiel am 3. Oktober wach, als wir nach einer 4:0-Führung nur 4:4 spielten.

In der zweiten Hälfte führte Deidesheim mit zwei Toren Vorsprung. Warum wurde es dann erneut noch einmal eng?

Bis zum 4:3 für uns gab es einen ausgeglichenen Schlagabtausch. Nach der Roten Karte für einen Oppauer und dem anschließenden Freistoßtor zum 6:3 dachten wir, dass jetzt alles entschieden wäre. Aber wir haben es noch mal unnötig spannend gemacht. Insgesamt war es ein unterhaltsames, aber kein gutes Spiel.

Dass sich der Südwestdeutsche Fußball-Verband (SWFV) dazu entschieden hat, der Deidesheimer Bewerbung, das diesjährige A-Junioren Verbandspokalfinale auszutragen, entsprochen hat, freut Sie besonders. Warum?

Wenn sich der 1. FC Kaiserslautern dafür qualifiziert, tritt eine besondere Situation ein. 2024 wurde der FCK-Fanclub „Betzefraktion Bierbrunnen“ gegründet. Dieser hat mittlerweile 104 Mitglieder, hauptsächlich aus Deidesheim und Niederkirchen. Ich selbst bin Vorsitzender. Ich stelle es mir toll vor, wenn ausgerechnet in Deidesheim unser Fanclub seinen Banner an die Bande hängen und ein Endspiel des FCK anfeuern könnte.

Sind sonst noch Aktionen geplant?

Wir müssen uns an die Vorgaben des SWFV halten. Dieser ist aber sehr entgegenkommend. Wir werden einen Ausschank und Grillstand bewirtschaften.

Interview: Thomas Dill-Korter