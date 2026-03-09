Ein klarer Sieg, eine gute Körpersprache und viel Zuversicht: Die TSG Deidesheim geht optimistisch in die kommenden Spiele. Auch der Nachwuchs sorgt für Zuversicht.

Bei der TSG Deidesheim wird es nicht langweilig. Dem 5:0-Sieg gegen den FC Lustadt folgt am Donnerstag (19.30 Uhr) die Heimpartie gegen TuS Mechtersheim II. Einen Tag zuvor (18.45 Uhr) empfangen die C-Junioren Regionalligisten TSV Schott Mainz im Pokalviertelfinale. Drei Fragen an Sportdirektor Manuel Trumpler.

Was waren die Gründe für den deutlichen 5:0-Sieg?

Wir konnten wieder auf dem Naturrasen spielen. Da haben wir eine deutlich größere Spielfläche zur Verfügung. Deshalb kommt gerade im vorderen Drittel die Schnelligkeit von Spielern wie Nino Schlosser oder des zweifachen Torschützen Lars Kullmann zur Geltung. Wenn auf dem kleinen Kunstrasen ein Gegner wie zuletzt der SV Erlenbach die Räume geschickt schließt, dann tun wir uns ungleich schwerer. Zudem hatte unser Keeper Michael Lützel einen ganz starken Tag.

Was macht Sie zuversichtlich im Abstiegskampf und wie weit sind die Planungen für die kommende Saison?

In dieser verrückten Liga schwebt tatsächlich FV Freinsheim als Fünfter noch in Abstiegsgefahr. Das Trainerteam hat letzte Woche viele Einzelgespräche geführt. Die Jungs sind mit einer ganz anderen Körpersprache aufgetreten als in den Vorwochen. Ich gehe fest davon aus, dass jeder Spieler den Ernst der Lage verinnerlicht hat. Wir wissen jetzt alle, um was es geht. Manchmal hat der letzte Biss gefehlt, künftig wird kein Gegner mehr unterschätzt. Unseren kommenden Cheftrainer Max Knauer haben wir frühzeitig vorgestellt. Eric Veth und Steffen Burnikel unterstützen ihn als spielende Cotrainer. Torwarttrainer Jan Vellbinger rückt vom Juniorenbereich in die Aktivität hoch. Vom aktuellen Kader haben alle Spieler bereits im Dezember zugesagt. Wir wollen uns nur noch punktuell verstärken und führen dazu gerade Gespräche.

Was erwarten Sie von den C-Junioren?

Ich bin ziemlich nah dran am Nachwuchsbereich. Diese Pokalerfolge bestärken uns, weiter den Fokus auf die eigene Jugend zu legen. Es ist auch eine Belohnung für die intensive Arbeit, die da betrieben wird. Wir hoffen alle auf die große Sensation gegen den Regionalligisten aus der Landeshauptstadt. Im Sommer rücken sechs A-Junioren hoch, sie werden bei der ersten Mannschaft die Vorbereitung absolvieren. Ich sehe da einiges an Potenzial.