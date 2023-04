Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 16 Jahren ist Angela Merkel Bundeskanzlerin. Bei der Bundestagswahl am Sonntag tritt sie nicht mehr an. In Neustadt war sie zweimal zu Gast. Ein guter Anlass, einmal nachzufragen, welchen Eindruck sie hinterlassen hat. Dabei spielt auch ein Glas Wein eine Rolle.

Der Fußball-Nachwuchs des TuS Diedesfeld konnte es am 8. Juni 2006 kaum fassen: Während des Trainings landet plötzlich ein Hubschrauber auf dem Sportplatz, aus dem Bundeskanzlerin Angela Merkel steigt.