Ein 23-jährige Autofahrerin hat am Montag gegen 3 Uhr auf der Kreisstraße 21 auf der Fahrt von Gimmeldingen in Richtung Kernstadt in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen verloren und stieß gegen die Brückenbebauung aus Metall. Der Aufprall war den Angaben zufolge so stark, dass die Airbags ausgelöst wurden und die Fahrerin sich leicht verletzte. Weil sie leicht nach Alkohol roch, wurde ein Schnelltest durchgeführt, der einen Wert von 1,92 Promille ergab. In der Dienststelle wurde durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Anfang November war die Frau laut Polizei schon einmal wegen einer Fahrt unter Alkoholeinfluss aufgefallen. Jetzt wird sie ihren Führerschein voraussichtlich länger als vier Wochen abgeben müssen, heißt es von Seiten der Polizei.