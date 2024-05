Warum der Glaube auch in schweren Zeiten Quelle der Stärke sein kann.

Haben Sie sich nicht schon oft gefragt, warum gerade dies oder das immer mir passieren muss? Die Frage nach dem „Warum“ ist so eine Frage, die mich und bestimmt auch Sie oft umtreibt. Warum ist das passiert oder warum habe ich das so negativ erlebt. Warum müssen machen Menschen mehr leiden als andere Menschen? Warum haben manche Menschen oft alles Glück auf Erden, und bei anderen passieren oft schlimme Unglücksfälle.

In der Bibel finden wir viele Beispiele von Menschen, die trotzdem an Gott festgehalten haben. Der Mensch Hiob war ein frommer Mann, der trotz schweren Schicksalsschlägen an Gott festhält. In Matthäus 15, 21-28 lesen wir von einer Frau, die zu Jesus kam, um Heilung für ihr kranke Tochter zu erbitten. Diese Geschichte zeigt wie das Wort „trotzdem“ uns ermutigen kann, an Gott festzuhalten und um Hilfe zu bitten, auch wenn es mal schwierig wird.

Gottes Verheißung

Im Psalm 73 (jetzt wäre der Moment mal wieder in die Bibel zu schauen) spricht der Beter über Zweifel und Ungerechtigkeit in der Welt. Trotzdem erkennt er, dass Gottes Verheißung bei denen liegt, die sich an Gott halten. Der Psalmist findet Trost darin, dass Gott trotz allem da ist und das es sich lohnt an ihm festzuhalten.

Menschen entscheiden sich, trotz aller negativen Erlebnissen, an etwas festzuhalten. Ist es immer Gott? In Zeiten der Unsicherheit und des Leidens können wir uns an diesem „trotzdem“ orientieren und festhalten. Das Trotzdem erinnert uns daran, dass es trotz allem einen Sinn gibt und dass wir trotz allem nicht alleine sind. Dazu (m)ein Lieblingstext von Mutter Teresa: Die Menschen sind unvernünftig, irrational und egoistisch, Liebe diese Menschen trotzdem.

Tue es trotzdem

Wenn du Gutes tust, werden dich die Menschen beschuldigen, dabei selbstsüchtige Gedanken zu haben. Tu trotzdem Gutes. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und wahre Feinde. Sei trotzdem erfolgreich.

Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar. Sei trotzdem ehrlich und offen.

Die Menschen bemitleiden Verlierer, doch sie folgen nur Gewinnern. Kämpfe trotzdem für ein paar von den Verlierern. Woran du Jahre gebaut hast, das mag über Nacht zerstört werden. Baue trotzdem weiter. Die Menschen brauchen wirklich Hilfe, doch es kann sein, dass sie doch angreifen, wenn du ihnen hilfst, hilf diesen Menschen trotzdem. Gib der Welt das Beste, was du hast, und du wirst zum Dank dafür einen Tritt erhalten. Gib der Welt trotzdem das Beste.

Nur das Beste

Letztendlich ist dann alles eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Sowieso war es nie eine Angelegenheit zwischen dir und anderen. Vieles erinnert uns daran, dass „trotzdem“ oft eine Quelle der Stärke und des Glaubens sein kann, selbst in noch so schwierigen Zeiten. Und „trotzdem“ wünsche ich uns für heute nur das Beste.

Der Autor

Elmar Schrader, Jugendreferent aus der Jugendzentrale Neustadt.