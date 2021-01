Eine Neustadterin hat ein Mobiltelefon im Wert von etwa 1200 Euro bestellt – und dafür am Dienstagmittag auch eine elektronische Zustellbestätigung erhalten. Da das Smartphone jedoch nie bei ihr ankam, verständigte die 52-Jährige die Polizei, als derselbe Paketbote am Mittwoch wieder im Anwesen der Geschädigten tätig war. Dieser gab gegenüber den Polizisten an, das Paket einem Nachbarn übergeben und versehentlich eine Zustellung an die Geschädigte erfasst zu haben. Der 41-jährige Nachbar beteuerte, kein Paket entgegengenommen zu haben und bot den Polizisten an, in der Wohnung, im Keller und in seinem Auto nachzuschauen. Dort war das Mobiltelefon nicht aufzufinden. Wegen der gegenläufigen Aussagen hat die Polizei jeweils ein Strafverfahren gegen den Paketzusteller und den Nachbarn eingeleitet.