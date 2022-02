Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) liegt in Rheinland-Pfalz aktuell bei 1000,9. Für Neustadt hat am Dienstag das Gesundheitsamt 241 Neuinfektionen gemeldet. Im Kreis Bad Dürkheim waren es 370. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in Neustadt auf 2492,7, im Kreis Bad Dürkheim auf 1683,8. Trotz sinkender Inzidenz bleibt Neustadt landesweit an der Spitze. Für Landau (713,3) und den Kreis Südliche Weinstraße (636,4) meldete das dortige Gesundheitsamt 565 neue Fälle.