In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein E-Scooter, der auf dem Hetzelplatz abgestellt war, gestohlen worden. Nach Polizeiangaben hatte der 27-jährige Besitzer sein Fahrzeug zwar mit einem Schloss gesichert. Die Diebe knackten es jedoch und ließen es zurück. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06321-8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.