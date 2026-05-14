Der Mai zeigte sich von seiner hässlichsten Seite, als am Donnerstag das Maifest in Maikammer eröffnet wurde. Der Marktplatz war nichtsdestotrotz gut gefüllt. Ortsbürgermeister Markus Sell (SPD) versprach, dass es im Laufe der kommenden vier Tage besser werden würde. Weinprinzessin Lena meisterte ihre Premiere souverän und Ehrengast Rebecca Siemoneit-Barum, ehemalige Schauspielerin und heute Veranstaltungsmanagerin für die Landesgartenschau in Neustadt, betonte, dass sie sich auf den geplanten LGS-Beitrag der VG Maikammer, einen Klimagarten, besonders freue. Für musikalische Unterhaltung sorgte die KAB Blaskapelle aus St. Martin. Sell wies darauf hin, dass es beim Maifest erstmals auch ein Spielfest gibt – am Sonntag und dann sicher bei besserem Wetter.