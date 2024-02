Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Holger Blank will mit seiner Kaffeerösterei Blank Roast an die Louis-Escande-Straße umziehen. Gegen die Baugenehmigung der Stadt Neustadt vom Frühjahr 2023 hatte sich der Betreiber des Cineplex-Kinos juristisch gewehrt. Doch nun laufen Bauarbeiten. Sind also alle Streitfragen geklärt?

Nächster Anlauf für Holger Blank und sein Neubauprojekt: Auf dem Grundstück zwischen Cineplex-Kino und dem Sportartikel-Händler Decathlon sind seit einigen Tagen Baufahrzeuge