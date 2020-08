Dann war da noch ein 51-jähriger Neustadter, der seit zehn Jahren keinen Alkohol mehr getrunken haben wollte. Zumindest gab er das an, als die Polizei ihn und sein Kleinkraftrad am Montag bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Siegfriedstraße unter die Lupe nahm. Diese Aussage war aber laut Polizei mit der Gesamtsituation nicht in Einklang zu bringen. Soll heißen: Trotz Mundschutz roch der Mann stark nach Alkohol. Das wurde durch einen Test bestätigt, der knapp 2,1 Promille ergab. Weshalb der 51-Jährige dann doch einräumte, am Vorabend einige Fläschen Weinbrand geleert und am Morgen einen Wodka getrunken zu haben. Jetzt ist er zunächst einmal seinen Führerschein los.