Mit geplanten Arbeiten an der Bergstraße, der Breitenbachstraße und der Rosenstraße beschäftigte sich der Gemeinderat. Mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen.

Die Breitenbachstraße ist ein Forstweg, der nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmet ist. Über Jahrzehnte wurde darüber verhandelt, ein Teilstück des Wegs, das in einem sehr schlechten Zustand war, zu befestigen. So sollte eine Verbindung zwischen Esthal und Elmstein geschaffen werden, die weitaus kürzer ist als die Strecke über die Kreisstraße 23 und Landesstraße 499. Doch vonseiten des Forsts wurde Widerstand geleistet.

Als vor etwa 15 Jahren der Straßenbelag der K23 erneuert wurde, musste die einzige Zufahrt nach Esthal gesperrt werden. Damit Esthal nicht von der Welt abgeschnitten war, ließ der damalige Leiter des Landesbetriebs Mobilität das Teilstück der Breitenbachstraße befestigen. Seitdem wird stillschweigend geduldet, dass Esthaler und Elmsteiner, wenn sie in den jeweiligen Nachbarort wollen, den Forstweg nutzen.

Diskussion über die Breitenbachstraße

In der Ratssitzung teilte Bürgermeister Gernot Kuhn (CDU) mit, dass in der Breitenbachstraße im Bereich oberhalb des alten Sportplatzes auf einer Länge von etwa 60 Metern Risse in der Fahrbahn sind. Die seien dadurch entstanden, dass das Bankett nicht befestigt ist und deshalb abgerutscht ist. An dem Forstweg, der durch den Wald führt, sei die Befestigung des Banketts nicht zulässig. Um zu verhindern, dass weitere Risse entstehen, soll das unbefestigte Bankett in diesem Bereich 30 Zentimeter tief ausgebaggert, mit Schotter aufgefüllt und mehrfach verdichtet werden.

Das stieß auf Widerstand von Angelika Mersinger (CDU). Sie wollte wissen, ob es sich um eine öffentliche Straße handele – denn nur um diese müsse die Gemeinde sich kümmern. Zudem sei die geplante Reparatur „fachlich falsch“, monierte Mersinger, weil das Bankett dann weiter abrutschen würde. Sascha Laukus (SPD) erinnerte daran, dass Elmstein und Esthal sich seit Jahren jeweils in ihrem Bereich um die Breitenbachstraße kümmern. „Da ist ein Stück abgerutscht und wir machen das jetzt“, sagte Laukus. Das sahen auch die meisten anderen Ratsmitglieder so. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung wurde beschlossen, dass die Arbeiten ausgeführt werden. Die Kosten betragen nach Angaben von Kuhn knapp 2877 Euro.

Was sich an der Bergstraße ändert

Bereits mehrfach war in den politischen Gremien über die erstmalige Erschließung eines Stichwegs, der von der Bergstraße abgeht, diskutiert worden. In der Ratssitzung wurde diese Erschließung beschlossen. Die Kosten betragen nach Angaben von Kuhn knapp 137.000 Euro, dazu kämen die Ausgaben für die Planung. 90 Prozent der Kosten müssen die Anlieger des Stichwegs zahlen, zehn Prozent die Gemeinde.

Gleichzeitig soll das Straßenstück der Bergstraße zwischen der Abzweigung des Stichwegs und der Abzweigung Rosenstraße frostsicher ausgebaut werden. Das soll nach Angaben von Kuhn etwa 77.000 Euro kosten, dazu kämen ebenfalls Planungskosten. 70 Prozent dieser Summe müssen alle Esthaler Grundstücksbesitzer über den wiederkehrenden Straßenausbaubeitrag zahlen, 30 Prozent die Gemeinde.

Die ebenfalls bereits seit längerem geplante Erneuerung der Rosenstraße soll nochmals um ein Jahr verschoben werden, so ein weiterer einstimmiger Beschluss der Ratsmitglieder. Die Esthaler Grundstücksbesitzer hätten in den vergangenen Jahren einiges an wiederkehrendem Ausbaubeitrag zahlen müssen, man wolle sie nicht schon wieder finanziell belasten.