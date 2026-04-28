Bislang noch unbekannte Täter haben am vergangenen Samstag im Zeitraum zwischen 17 und 18 Uhr einen E-Scooter gestohlen, der vor einem Supermarkt in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt abgestellt war. Wie die Polizei mitteilt, war das schwarze Fahrzeug der Marke Ninebot gegen Diebstahl gesichert. Der Eigentümer habe angegeben, der E-Scooter gebe bei einem Diebstahlsversuch laute Piepgeräusche von sich. Die Polizeiinspektion Neustadt bittet Zeugen, sich unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.