Der Lockdown hat den MGV Geinsheim wie viele andere Chöre getroffen. Dennoch gab es auch in diesen Phasen dank rühriger Aktivitäten und Konzepte keinen Stillstand. Nun verläuft der Probenbetrieb in allen Chorgruppen des Vereins nach und nach wieder in geordneten Bahnen. Und es gibt viel Neues zu berichten.

Mit Chorgruppen ist der MGV 1868 Geinsheim breit aufgestellt: da gibt es den Männerchor „Querbeet“, den modernen Chor „S(w)inging Storks“, den Kinderchor „Die Ohrwürmer“