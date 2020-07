Mit 39 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen ist die Neustadter Feuerwehr in der Nacht auf Samstag zu einem Einsatz nach Gimmeldingen ausgerückt. Sie war alarmiert worden, weil Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Straße „Im Tal“ wahrgenommen worden war. In dem angegebenen Bereich konnten die Wehrleute zwar Brandgeruch wahrnehmen, Rauchentwicklung aus einem Gebäude gab es allerdings nicht. Da sie den Verdacht hatten, dass in dem angrenzenden Waldgebiet möglicherweise Grillfeuer nicht ordnungsgemäß abgelöscht worden war, wurden bestimmte Standorte in der Umgebung sicherheitshalber angefahren und kontrolliert. Trotz intensiver Suche konnte aber weder ein Feuer noch ein anderes Schadensereignis entdeckt werden. Da mit der Zeit auch der Brandgeruch verschwunden war, wurde der Einsatz nach knapp anderthalb Stunden abgebrochen.