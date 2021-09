Eine Trompetengala mit dem Karlsruher Trompeten-Prof Reinhold Friedrich, dem Trompetenensemble der Musikhochschule Karlsruhe sowie Friedrichs Frau Eriko Takezawa und Jhih Ting Wong am Piano erwartet die Musikfreunde am Freitag, 1. Oktober, um 19 Uhr im Bürgerhaus Maikammer. Auf dem Programm stehen Werke von Heinrich Ignaz Franz, Wassily Brandt, Petronio Franceschini, Hans Werner Henze, Johann Wilhelm Hertel, Samuel Scheidt, Guiseppe Tartini, Robert Erickson, George Gershwin und als Höhepunkt die „Wassermusik“ von Georg Friedrich Händel. Karten (24 Euro) im Büro für Tourismus und dem Schreibwarengeschäft Pfeifer in Maikammer, allen Ticket-Region-Vorverkaufsstellen der Region sowie unter www.ticket-regional.de/Maikammer. Es gilt die 3G- Regel.