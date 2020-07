Die Mandelbäume rund um Gimmeldingen sind ein Besuchermagnet – dagegen konnte selbst Corona nichts ausrichten. Auch ohne Mandelblütenfest waren im Frühling ungezählt viele Menschen auf der Mandelmeile unterwegs. Damit die Bäume erhalten bleiben können, braucht es jetzt Helfer. Denn vor allem den jungen und zarten Pflanzen macht die anhaltende Trockenheit zu schaffen. Nicht nur brauchen sie vor allem in den ersten Jahren viel Wasser, bis sie fest verwurzelt sind. Die Trockenheit begünstigt auch das Wachstum des für die Mandelbäume schädlichen Monilinia-Pilzes, erklärt die Gimmeldinger Ortsvorsteherin Claudia Albrecht. Darunter hätten einige Pflanzen gelitten.

Einsätze zwei Mal pro Woche

Die Helfer kämen beim Gießen an die Grenzen ihrer Kräfte, so Albrecht. Deshalb suchen der Verkehrs- und Verschönerungsverein sowie die Ortsverwaltung Ehrenamtliche, die beim Bewässern der Bäume helfen – darunter sind natürlich auch die Bäume der Mandelblütenköniginnen. Zweimal pro Woche fährt ein Schlepper durch die Felder und den Ort sowie entlang der Straßen aus Gimmeldingen kommend in Richtung Neustadt und Königsbach. Gegossen werden müssen mehrere hundert Bäume, zunächst so lange, bis es wieder regnet. Über ein 1000-Liter-Fass und daran angeschlossene Schläuche werden die Pflanzen mit Wasser versorgt.

„Am Mittwochvormittag waren wir fünf Stunden unterwegs und mussten vier Mal den Tank auffüllen. Am Nachmittag gab es noch eine zweite Schicht“, berichtet Albrecht. „Es muss natürlich keiner fünf Stunden am Stück dabei sein, mit einem zweistündigen Einsatz wäre uns schon viel geholfen. Vielleicht sitzt ja der eine oder andere daheim und langweilt sich wegen Corona“, hofft sie. Man brauche auch keine besonderen Kenntnisse, die darüber hinausgehen, einen Schlauch auf- und zuzudrehen. Festes Schuhwerk sei von Vorteil.

Kontakt