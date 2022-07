Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und Hitze führen die Bäche im Neustadter Stadtgebiet wenig Wasser. Durch illegale Wasserentnahmen mit Pumpen zur Bewässerung von Gärten, Grünflächen oder landwirtschaftlichen Flächen kann diese Situation zusätzlich verschärft werden. Daher weist die Untere Wasserbehörde bei der Stadtverwaltung darauf hin, dass eine solche Entnahme aus Gewässern wie Speyerbach, Rehbach oder Kanzgraben ohne eine entsprechende Genehmigung nicht zulässig ist. Grundsätzlich darf laut Verwaltung aus oberirdischen Gewässern zum sogenannten Gemeingebrauch nur mit Handgefäßen Wasser geschöpft werden, also beispielsweise mit Gießkannen oder Eimern. Für die Entnahme mit Pumpen ist eine wasserrechtliche Erlaubnis notwendig. Informationen hierzu gibt es bei der Abteilung Landwirtschaft und Umwelt, Telefon: 06321 855-1373, E-Mail: umwelt@neustadt.eu. Sollte es weiter so trocken bleiben und die Bäche noch weniger Wasser führen, kann auch die erlaubte Wasserentnahme eingeschränkt werden. Zudem appelliert die Stadtverwaltung an alle Bürger, grundsätzlich sparsam mit Trinkwasser umzugehen.