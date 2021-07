Authentische Gitarren-Musik aus Mittel- und Südamerika verspricht das Konzert des „Trios Latineando“ am Samstag, 17. Juli, um 20 Uhr in der Remise des Mußbacher Herrenhofs. In der Besetzung Gesang und Gitarre (Mateo Martinez), Gitarre (Emir Tufekcic) und Percussion, Bass und Gitarre (Patrick Leuschner) spannt das 2019 gegründete Ensemble den Bogen dabei von Tango, Milonga, Vals, Bossa Nova bis Zamba, Bolero, Chacarera und Cumbia – in Form von Klassikern und eigenen Arrangements, mal folkloristisch, mal klassisch, mal jazzig. Karten (20/15 Euro) unter info@herrenhof-mussbach.de.