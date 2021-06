Am Montag haben die Neustadter Stadtwerke einen Trinkwasserbrunnen neben dem Kriegerdenkmal in der Hauptstraße in Betrieb genommen. Das Wasser sprudelt auf Knopfdruck in einem kleinen Bogen aus dem Brunnen und ermöglicht es so Passanten, kostenlos ihren Durst zu stillen oder ihre Trinkflasche zu befüllen. Der Brunnen ist nach Angaben der Stadtwerke „hygienisch einwandfrei“ und werde regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Durch das Ablaufsystem direkt unterhalb des Trinkwasserbrunnens stehe dieser trocken und geschützt neben dem Denkmal. „Die Wetterbedingungen verbessern sich allmählich, und der Sommer naht. In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Stadt können wir nun zeitgleich zur Einweihung der Baumaßnahme ,Wasser in die Stadt’ auch eine Wasserstelle für die Neustadter bieten“, sagt der technische Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Mück.