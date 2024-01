In drei Fällen ist es Trickdieben am Mittwoch in Neustadt gelungen, ihre Opfer zu überlisten. Die Ermittlungen der Polizei zu den Tätern dauern an. Die erste Tat passierte der Polizei zufolge um 10.30 Uhr in der Hindenburgstraße. Ein Unbekannter sprach einen Passanten an und bat um Hilfe beim Wechseln von Kleingeld. Als der Angesprochene in seinem Geldbeutel nachschaute, zog der Täter verschiedene Dokumente aus dem seitlichen Fach des Geldbeutels. Laut Polizei sprach vermutlich derselbe Täter gegen 11.30 Uhr in der Hauptstraße (Fußgängerzone) ein älteres Ehepaar an. In einem unbeobachteten Moment entwendete der Täter die Handtasche der Frau, die diese kurz abgelegt hatte. Ein weiterer Trickdiebstahl passierte um 14.30 Uhr in einem Geschäft im Bereich Laustergasse. Dort war es zwei Tätern gelungen, Geld aus der Kasse zu stehlen. Hinweise von Zeugen an die Polizei: Telefon 06321 8540.