Eine 84-Jährige ist am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in einem Supermarkt in der Talstraße das Opfer von Trickdieben geworden. Darüber hat die Polizei am Wochenende informiert. Die Frau hatte ihren Geldbeutel in den Einkaufswagen gelegt. Ein unbekannter Täter sprach sie an und bat die Frau, ihm etwas aus dem Regal zu geben. Diesen Moment nutzte der Unbekannte aus, um den Geldbeutel der 84-Jährigen zu stehlen. Der Täter hatte dunkle Haare und trug schwarze Kleidung. Den Schaden beziffert die Polizei auf 150 Euro. Hinweise unter Telefon 06321 8540.