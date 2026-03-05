Die Ortsgemeinde Kirrweiler lädt gemeinsam mit dem Präventionstheater Schifferstadt zu einer besonderen Informationsveranstaltung ein.

Am Freitag, 6. März, wird um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Edelhof (Kirchstraße 20), in Kirrweiler das Theaterstück „(K)Ein Enkel zu viel“ aufgeführt. Das Projekttheater greift in mehreren kurzen und lebensnahen Spielszenen das Thema Trickbetrug auf. Im Mittelpunkt stehen typische Betrugsmaschen wie sogenannte Schock- oder Enkelanrufe, bei denen sich Anrufende als nahe Angehörige ausgeben und Geld fordern. Auch falsche Polizeibeamte oder vermeintliche Mitarbeitende von Versorgungsunternehmen an der Haustür werden thematisiert.

Anschaulich und praxisnah zeigt das Präventionstheater, wie solche Situationen ablaufen, und wie Betroffene besonnen und richtig reagieren können. Ziel der Veranstaltung ist es, ältere Menschen für die verschiedenen Betrugsformen zu sensibilisieren, Sicherheit im Alltag zu stärken und konkrete Handlungsempfehlungen zu vermitteln.

In der Pause stehen das Polizeipräsidium Ludwigshafen (Zentrale Prävention), der Weiße Ring Opferschutz und der Seniorenbeauftragte der PI Edenkoben für Fragen und persönliche Gespräche zur Verfügung und informieren ergänzend über aktuelle Betrugsmaschen.

Termin

6. März, 15 Uhr. Der Einlass beginnt um 14.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Kostenfreie Parkplätze direkt hinter dem Dorfgemeinschaftshaus Edelhof Parkplatz „In den Forstgärten“.