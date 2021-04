Eine 98 Jahre alte Königsbacherin hat es am Mittwochnachmittag geschafft, zwei Trickbetrügerinnen aus ihrer Wohnung zu vertreiben. Wie die Polizei mitteilt, tauchten die beiden Täterinnen gegen 16 Uhr an der Wohnungstür der Frau auf und baten um ein Glas Wasser. Als die blinde Frau die Tür geöffnet hatte, schoben die beiden Täterinnen die Frau zurück in ihre Wohnung. Doch diese reagierte geistesgegenwärtig, lobt die Polizei. Sie rief laut nach einem „Hermann“, obwohl sie allein zu Hause war. Die beiden Täterinnen, die nicht auf Deutsch gesprochen hatten, erschraken und flüchteten. Hinweise von Zeugen an die Polizei, Telefon 06321/8540.