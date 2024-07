Ein bisher unbekannter Mann hat am Sonntag in Neustadt gegen 15 Uhr bei einer in der Hambacher Straße wohnenden, über 90 Jahre alten Seniorin geklingelt. Als die Frau die Tür öffnete, forderte der Unbekannte einen vierstelligen Geldbetrag, um angeblich eine Krankenhausrechnung des Enkels zu bezahlen. Der Unbekannte täuschte vor, den Enkel am Handy zu haben und setzte die Seniorin dadurch so stark unter Druck, dass er das Geld schließlich bekam. Der Täter kann laut Polizei wie folgt beschrieben werden: 20 bis 30 Jahre alt, westeuropäisch, schlank, weißes Hemd, kein Akzent und kein Dialekt. Hinweise von Zeugen an die Polizei Neustadt, Telefon 06321 8540.