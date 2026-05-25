Der 623. Lambrechter Tributbock ist an das zuletzt in Lambrecht getraute Ehepaar Anna und Timm-Niklas Stahl übergeben worden. Beinahe wäre etwas Wichtiges versäumt worden.

Schatten gibt es im Hof der Grundschule nicht, die Sonne brannte am Sonntagnachmittag unbarmherzig. Da die übliche Spielszene zur Geißbock-Tradition nicht möglich war, sorgten die Lambrechter Barbara Nowotny und Markus Kern für einen gelungenen Auftakt. Beide trugen eigene Texte vor, in denen es um die seit 1404 bestehende Pflicht der Lambrechter ging, „am Dienstag nach der Pfingsd“ einen Tributbock in Deidesheim abzuliefern. Als Gegenleistung dafür, dass die Lambrechter im Deidesheimer Hinterwald ihr Vieh weiden lassen und Holz sammeln durften. Sehr amüsant erinnerte Barbara Nowotny in „Gedanken eines Geißbocks“ an Episoden früherer Jahre. Markus Kern, der mit seiner Ehefrau 2005 Bockführer gewesen war, schilderte im Stil eines Büttenredners, was man mit dem „stinkenden Gäßbock“ so erleben kann.

Vielleicht hatte der Tributbock, der nach dem Geißbockführer nun Timm-Niklas heißt, diese nicht sehr schmeichelhafte Bezeichnung gehört, jedenfalls zeigte er sich mehr als bockig, als der Lambrechter Bürgermeister Andreas Ohler den Befehl erteilte, „Büttel bringe den Bock auf die Bühne“. Der Büttel ist Markus Kern. Der Tributbock tat alles, um dem Büttel zu zeigen, dass man über Geißböcke besser nichts Unfreundliches sagt. Timm-Niklas setzte sich auf sein Hinterteil, weder drei Männer noch Futter brachten ihn dazu, sich zu bewegen. Als er doch ein paar Meter Richtung Bühne ging, riss er mit einem kräftigen Ruck Kern die Leine aus der Hand und trabte davon, wurde nach ein paar Metern aber eingefangen. Auf der Bühne kotete der Bock dann kräftig.

Präsente für Jubelpaare

Ohler berichtete von der Tradition des „besonderen Lambrechter Pfingstgeschehens“, erinnerte an Streitigkeiten früherer Jahre zwischen Deidesheim und Lambrecht und verlas die Urkunde zur Übergabe.

Auch bekamen die „Jubelpaare“ – Ehepaare, deren Einsatz als Geißbockführer ein Jubiläum hat – ein Präsent von Ohler und Deidesheims Bürgermeister Dieter Dörr. Vor zehn Jahren waren Kathrin und Michael Mannsmann Geißbockführer, vor 20 Jahren Mike und Nicole Schwäppler, vor 25 Jahren Alexandra und Willy Fricke, vor 30 Jahren Matthias und Regina Blitt, vor 40 Jahren Michael und Rita Thürauf und vor 50 Jahren Christina und Max Höck. „Gerne haben wir die ehrenvolle Aufgabe übernommen“, versicherte Timm-Niklas Stahl. Er versprach „den Auftrag gewissenhaft zu erfüllen“.

„In Deidesheim steppt der Bär“, teilte Dörr den Lambrechtern mit. Der Tributbock, der inzwischen friedlich war, mache „einen guten Eindruck“. Dörr betonte, wie wichtig es sei, „die Tradition zu bewahren“ und die Freundschaft zwischen den beiden Städten zu pflegen. Die Geißbock-Tradition sei für sie seit ihrer Kindheit „etwas ganz Besonderes“, versicherte Jana Müller, Weinprinzessin der Verbandsgemeinde Deidesheim.

Ohler verabschiedete die Gäste, doch sein Deidesheimer Kollege erinnerte ihn daran, dass er etwas Wichtiges vergessen hat. Der Deidesheimer Bürgermeister und Versteigerer Markus Wahl müssen prüfen, ob der Tributbock „bien cornu et bien capable“ ist – also gut gehört und zeugungsfähig. Vorsichtig und mit Abstand erfüllte Dörr diese Pflicht. Für Musik sorgte der Musikverein Königsbach.