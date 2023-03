Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tim Hellwig will es wissen. Als Generalprobe für die Olympia-Qualifikation im Triathlon absolviert er am Samstag einen Wettkampf in Yokohama (Japan). Dort treten die 55 weltbesten Triathleten innerhalb der „World Triathlon Championship Serie“ an.

Am 26. Mai geht es für den Sportsoldaten, der in Neustadt aufgewachsen ist und in Saarbrücken studiert und trainiert, dann in Kienbaum gegen vier weitere Konkurrenten in einem Qualifikationswettkampf