Beim Triathlon der „World Triathlon Championship Serie“ im japanischen Yokohama belegte der Neustadter Tim Hellwig am Samstag über die olympische Distanz in 1:46,29 Stunden Platz 30 unter 55 Startern der Weltelite.

Für den 21-jährigen Sportsoldaten Tim Hellwig war der Wettkampf die Generalprobe für die interne Olympiaqualifikation am 26. Juni in Kienbaum. Sein Rückstand auf Jonas Schomburg, der das erste von zwei Olympiatickets für das deutsche Team bereits in der Tasche hat, betrug in Yokohama 2:49 Minuten. Schomburg belegte Rang zehn.

Auf Sieger Kristian Blummenfelt (Norwegen) fehlten Hellwig 3:34 Minuten. Hellwig absolvierte das Schwimmen über 1,5 Kilometer in 18:15 Minuten, die 40 Kilometer Radfahren in 54:03 Minuten und den abschließenden Lauf über zehn Kilometer in 32:47 Minuten.