Bei den Europameisterschaften der Altersklasse-Triathleten in Valencia hat Friedrich Louis vom TV Mußbach den zweiten Platz in der Altersklasse 65 über die Olympische Distanz belegt.

Louis absolvierte das international gut besetzte Rennen über 1500 Meter Schwimmen, 38 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen in 2:28,47 Stunden und musste nur dem Schweden Kari Aho (2:27,39) den Vortritt lassen. Dritter wurde der Belgier Rudi Beeckman (2:30,05). Für das Rennen über die Olympische Distanz waren in Valencia insgesamt 453 Athleten aus ganz Europa gemeldet. Die Altersklasse M65 war mit 15 Sportlern aus sieben Nationen besetzt. „Es war ein bis ins Ziel spannender Wettkampf, da wir durch den coronabedingten ,rolling start’, also dem Einzelstart, bis zum Schluss nicht wussten, wo wir innerhalb der Konkurrenz liegen“, erzählt Friedrich Louis. Aber es habe alles gepasst.