Der Neustadter Tim Hellwig (21) ist in Berlin deutscher Triathlonmeister der Männer auf der Sprintdistanz geworden. Bereits 2016 und 2017 war er Titelträger bei den Junioren. Vor einigen Tagen noch hat er in einer internen deutschen Olympiaqualifikation das Ticket nach Tokio verpasst, es ging an Justus Nieschlag. Jetzt siegte Hellwig über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen in 50:43 Minuten. Er war acht Sekunden schneller als der Zweitplatzierte Nieschlag.

Herr Hellwig, mit welchem Gefühl gingen Sie an den Start?

Ich wusste, ich war fit. Die verpasste Tokio-Qualifikation war mein Ansporn. Bis auf Jonas Schomburg waren alle Asse