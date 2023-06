Rund 300 Teilnehmer erwartet der TV Mußbach zur 30. Auflage seines Triathlons. Damit die Sportler am Sonntag zwischen 8 und 13 Uhr in Ruhe ihren Wettkampf absolvieren können, kommt es nach Angaben der Stadtverwaltung in der Innenstadt und Mußbach zu Verkehrsbehinderungen. Für die komplette Zeit von 8 bis 13 Uhr werden am Sonntag die L516 zwischen dem AVG-Kreisel (B38) und Mußbach (An der Eselshaut/An der Bleiche) sowie die Straße Zum Ordenswald zwischen der Abzweigung An der Bleiche/Am Stentenwehr und der „Mußbacher Spinne“ (Kreuzung Breitenweg/An der Eselshaut/Meckenheimer Straße) gesperrt. Zu Einschränkungen kann es der Stadt zufolge auch entlang der Radrennstrecke kommen, die aber nicht komplett gesperrt wird. Die Strecke führt vom Stadionbad auf die B39 in Richtung Stadtzentrum – Talstraße – Ludwigstraße (B38) – Maximilianstraße – Mußbacher Landstraße – AVG-Kreisel – weiter auf die K21 (Gimmeldinger Landstraße) – Peter-Koch-Straße – Meerspinnstraße (K21) – bis Herzogstraße (K21) – rechts auf die K21 vorbei an der Sportanlage Hildenbrandseck – Querung der L516 – links auf landwirtschaftliche Wege bis zur L519 (Meckenheimer Straße) – rechts auf die L519 (Meckenheimer Straße) – bis zur „Mußbacher Spinne“ – geradeaus in die Straße Zum Ordenswald – rechts auf die Straße An der Bleiche – links aufs Sportgelände des TV Mußbach.

Aufgrund des Triathlons wird auch die Buslinie 512 am Sonntag in Gimmeldingen umgeleitet. Zwischen 8 und 12 Uhr entfallen die Haltestellen „Denkmal“ und „Kirche“. Wegen einer weiteren Veranstaltung (Feuerwehrfest Gimmeldingen) werden zudem die Haltestellen „Friedhof“, „Pavillon“ und „Neubergstraße“ ganztägig nicht angefahren.