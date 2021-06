Kitzbühel. Der Neustadter Triathlet Tim Hellwig holte bei den Europameisterschaften über die Supersprintdistanz in Kitzbühel die Silbermedaille bei der U23. Beim Staffelwettbewerb musste er allerdings erkrankt passen.

Der 21-Jährige benötigte für die Strecke über 500 Meter Schwimmen, 12 Kilometer Radfahren und 3,1 Kilometer Laufen 32:30 Minuten und musste sich im Schlusssprint um eine Sekunde gegen den Sieger Ricardo Batista geschlagen geben. Das Rennen der U23 war in den Männer-Wettbewerb integriert. Hier belegte Hellwig Platz fünf. Verwirrung gab es dabei zeitweise nach dem Zieleinlauf in der Ergebnisliste, weil auch der Neuseeländer Hayden Wilde auf Rang drei gewertet wurde. Er lief allerdings „außer Konkurrenz“. Hellwig war daher zunächst nur auf Platz sechs geführt. Sein Rückstand auf Sieger Max Studer (Schweiz) betrug 27 Sekunden. Hellwig: „Es war ein harter Wettkampfblock in den letzten Wochen mit vielen Starts. In Kitzbühel gab es zudem ja vorher ein Halbfinale. Ich hab alles gegeben, was ich im Tank hatte. Und bin extrem zufrieden.“ Die Leistungsdichte der 30 Starter sei sehr hoch gewesen, das Feld sei beim Schwimmen und Radfahren immer eng zusammen gewesen, betonte Hellwig.

Familie an der Strecke

Allerdings verzichtete Hellwig am Sonntag auf dem Start in der Staffel. Die „Mixed Relay“ mit zwei Männern und zwei Frauen über je 250 Meter Schwimmen, sechs Kilometer Radfahren und 1,5 Kilometer Laufen wäre für Hellwig „zu viel“ geworden. „Ich bin leicht angeschlagen jetzt, eine Erkältung macht mir zu schaffen. Wir haben vier andere gute Leute am Start, es ist vernünftiger, heute nicht zu starten.“ Auch seine Familie mit Vater Thorsten, Mama Christine und Schwester Cara war in Österreich vor Ort. Thorsten Hellwig: „Das Ziel von Tim war ein Platz unter den besten Zehn. Wir sahen ihn nur von weitem im Ziel. Aber er schien wirklich hochzufrieden und strahlte uns an.“ Seine Familie hat sich strategisch an der Strecke verteilt, um Hellwig anzufeuern. Weil keine Zuschauer erlaubt waren, kamen die Angehörigen nicht sehr nahe an die Wettkämpfer heran. Im Start-Ziel-Bereich kam der Neustadter dabei mehrmals vorbei, weil im Radfahren vier Runden und beim Laufen zwei Runden zu absolvieren waren. Vater Hellwig: „Es war ein schwerer Kurs beim Radfahren. Immer wieder mussten die Fahrer in den Kurven abbremsen, dazu kam eine knackige Steigung. Es war extrem schwül. Wir haben gesehen, dass Tim richtig gebissen und gekämpft hat.“ Das Mixed-Relay-Team mit Laura Lindemann, Lisa Tertsch, Lasse Lührs und Jonas Breinlinger wurde im abschließenden Staffelwettkampf am Sonntag Zweiter hinter Großbritannien.