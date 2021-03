Das Organisationsteam des TV Mußbach hat in seiner Online-Sitzung am Donnerstagabend entschieden: Wegen der Corona-Pandemie wird es auch 2021 keinen Mußbacher Triathlon geben. Bereits im vergangenen Jahr war das Rennen über 750 Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen wegen der Pandemie abgesagt worden. Für 2021 war zunächst ein Triathlon am 6. Juni vorgesehen gewesen. „Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Helfern und den Teilnehmern“, begründet Herbert Renner, Triathlon-Abteilungsleiter und Organisator, die Entscheidung.