Seit über einem Jahr finden die „Treppenhauskonzerte“ ohne Treppenhaus statt – eine testweise Rückkehr an den Ursprungsort in der Villa Böhm plant die Kulturabteilung der Stadt nun mit zwei Konzerten in den kommenden beiden Wochen. Da beide Termine vom Bundesprogramm „Neustart Kultur“ profitieren, sind die zwei Abende mit regionalen Künstlern für die Zuschauer sogar kostenfrei. Das erste Konzert am Dienstag, 30. November, bestreitet ab 19.30 Uhr das Duo „Body & Soul“, hinter dem sich die Neustadter Jazzsängerin Nicole Metzger und ihr langjähriger Gitarrenpartner Wesley G. verbergen. Angekündigt ist eine Mischung aus melancholischen Blues-Balladen, groovigen Popsongs und erdigen Soulstücken. Indie-Pop, Rock, Psychedelic und jazzige Elemente verheißt dagegen der zweite Termin am Montag, 6. Dezember, ebenfalls um 19.30 Uhr. Protagonisten auf der Treppenhausbühne sind dann die drei Musiker des Neustadter Trios „Green, Pink & Blue“. Der Eintritt ist – wie gesagt – frei, aber Online-Anmeldung unter www.neustadt.eu/Neustart-Kultur erforderlich. Es gilt 2 G. Es stehen jeweils 75 Stehplätze zur Verfügung.