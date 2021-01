Eine Paketzustellerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wollte am Samstag gegen 17.30 Uhr am Speyerbach mit ihrem Lieferfahrzeug auf ein Privatgrundstück einfahren. Dabei übersah sie aber laut Polizeibericht, dass es sich nicht um eine Hofeinfahrt handelte, sondern um einen Treppenabgang. Drei Treppenstufen fuhr sie hinunter, hatte sich beim Eintreffen der Polizei aber schon selbst wieder aus ihrer misslichen Lage befreit. An dem Lieferfahrzeug ging die Aktion der Polizei zufolge spurlos vorüber, doch wurden die Treppenstufen teilweise beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro.