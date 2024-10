Der Bahnhaltepunkt Böbig in Neustadt ist ein zentraler Knotenpunkt im vorderpfälzischen Schienennetz. Mehrere tausend Bahn-Fahrer nutzen den Haltepunkt täglich. Über den Böbig sind das Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium, die Realschule Plus und die Berufsbildende Schule zu erreichen. Außerdem können Pendler am Böbig gut umsteigen, da die Richtung Bad Dürkheim ebenso bedient wird wie die Strecke Ludwigshafen/Kaiserslautern. Der Neustadter Nahverkehrsexperte Werner Schreiner bezeichnet den Böbig als „eine der wichtigsten Umsteigestationen in der Pfalz“. Daher hat er schon vor Monaten gravierende Schäden an der Treppe zu Gleis 1 bemängelt. Schreiner warnte vor einem Sanierungsstau, der die Nutzbarkeit des Bahnhaltepunkts behindern könne – auch mit Blick auf die Landesgartenschau 2027. Schreiner brachte das Thema regelmäßig vor und freut sich nun: „Die Deutsche Bahn hat jetzt die Umsteigesituation wieder verbessert, indem sie den Treppenzugang zu Gleis 1 im unteren Drittel komplett erneuert hat.“