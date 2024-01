Das E-Car-Sharing-Konzept der Firma Deer scheint zur Region bestens zu passen: Es ist auf den ländlichen Raum zugeschnitten.

E-Scooter stehen vielerorts an allen Ecken und können bei Bedarf per App gebucht werden. Und nach Gebrauch werden sie einfach wieder abgestellt. Wer kommt da noch auf die Idee, sich so ein Teil zu kaufen und es bei Nicht-Nutzung in der Garage oder im Hauseingang abzustellen? Wohl niemand. Beim Auto ist das noch ganz anders, vor allem in ländlichen Regionen.

Doch die Entwicklung geht weg vom eigenen Auto, das die meiste Zeit irgendwo geparkt steht. Zumindest beim Zweitauto sind viele Menschen offen für ein „Sharing-Modell“. Klar ist aber auch: Es muss bequem und günstig sein, um angenommen zu werden. Dafür muss das Netz der Stationen eng sein.

Mit Standorten in über 300 Kommunen hat die E-Car-Sharing-Firma Deer GmbH aus Calw dabei schon ein gutes Stück Weg hinter sich. Nun sind die Aussichten gut, dass etliche in der Region rund um Maikammer dazukommen. Das Konzept des Unternehmens scheint zu passen. Denn es ist ausdrücklich auf den ländlichen Raum zugeschnitten.