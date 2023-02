Von Dienstag, 23 Uhr, bis Mittwoch, 8.30 Uhr, haben Unbekannte versucht, Treibstoff aus vier Linienbussen zu stehlen, die in der Spitalbachstraße abgestellt waren. Laut Polizeibericht brachen sie die Tankdeckel auf, scheiterten aber an in den Tankstutzen eingebauten Gittern als Schutzvorrichtung. Mögliche Zeugen bittet die Polizei, sich telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.