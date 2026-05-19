Seit 26 Jahren bewirten Maria und Nunzio im Ristorante „Rosengarten“ ihre Gäste. Warum der Inhaber seine Freiheit gefunden hat und den Pfälzern la Dolce Vita bescheinigt.

„Wie eine große Piazza ist unser Ristorante. Hier treffen sich alle“, sagt Nunzio Scigliano, Inhaber des Ristorante „ Rosengarten“ an der Mußbacher Landstraße, das er schon seit 26 Jahren gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Maria Cefariello führt. Sie leitet die Küche, die für die typisch italienischen Speisen bekannt ist. Viele Gäste loben die Pizzen als die besten in der Region. Auf der Karte findet man unter vielen anderen eine „Pizza Maria“, eine eigene Kreation, die gerne bestellt wird.

Nunzio ist für den Service und das Management verantwortlich. Beide stammen aus Italien. Ihr Weg führte sie zunächst nach Heidelberg, wo sich in den 1980er-Jahren eine große italienische Gemeinde niederließ. „Deutschland stand für uns Italiener unter dem Motto der Freiheit“, erzählt Nunzio. Sie hätten sich von den strikten Regeln, die in vielen süditalienischen Familien herrschten, befreit.

Am 12. Januar 1999 gestartet

Nunzio fand sofort eine Anstellung im Servicebereich in der Gastronomie. „Es war damals leicht, eine Arbeit zu finden, wenn man nur wollte“, sagt er. Schließlich wünschte er sich, ein eigenes Restaurant zu führen, und fand den „Rosengarten“ in Neustadt. Am 1. Januar 1999 starteten Maria und Nunzio – zu zweit. Schnell sprach sich in Neustadt herum, dass ein neuer „Italiener“ in der Stadt ist, wie gut das Essen und wie entspannt die Atmosphäre sei.

Mitglieder der umliegenden Sportvereine kamen, erleichterten den Start und hielten ihnen die Treue. Nunzio und Maria hatten zunächst nicht mit dem guten Zuspruch und den vielen Gästen gerechnet. Auf den Terrassen und im Innenraum waren die Tische schnell vergeben. Sie brauchten dringend Unterstützung. Trotz der Freude über die zahlreichen Gäste hatten sie ein Problem: Sie kannten niemanden, hatten kein Netzwerk in Neustadt, auf das sie zurückgreifen konnten.

Treffpunkt für jedermann

Nunzio ging durch die Innenstadt und fand das Café „Venetia“. Dort müssten Italiener zu finden sein, dachte er und trat ein. Er bat um Hilfe. Heute beschäftigt er in Küche und Service sechs Angestellte. Das Ristorante „Rosengarten“ ist an sechs Tagen mittags und abends geöffnet. Montags ist der einzige Ruhetag. In den Mittagsstunden muss es häufig schnell gehen, denn dann wird die kurze Pause für eine kleine italienische Auszeit genutzt.

In den „Rosengarten“ kommen alle: Jung und Alt, Angestellte, Freiberufler und Selbstständige, gut gelaunte Frauenrunden, Bewohner und Angehörige des benachbarten Seniorenheims GDA, häufig Hotelgäste und sogar Nico Rosberg und das Team Rosberg finden sich ab und zu im „Rosengarten“ ein. Mehrere Stammtische aus Kultur und Vereinswesen treffen sich im Nebenzimmer zum Tagen. Viele, die Lust auf mediterrane Küche haben und die entspannte Atmosphäre genießen wollen, kommen, teilweise schon seit Jahren.

Enge Bindung zu den Gästen

Es ist Marias gute Küche, der freundliche Service, die unkomplizierte Art. Noch wichtiger jedoch ist das Wohlfühlen für jeden, das Wohlwollen, wenn wieder mal improvisiert werden muss, weil mehr Gäste da sind, als es Reservierungen gibt. Die Gäste lieben das Scherzen und Lachen miteinander. Im „Rosengarten“ ist es eher wie beim Essen unter Freunden als beim Speisen in der Sterneküche. So sind auch die Gespräche entspannt. Nunzio kennt seine Gäste und heißt sie persönlich willkommen. Er hält ein Schwätzchen mit ihnen und gibt ihnen das Gefühl, gesehen zu werden.

Von vielen kennt er ihre Geschichten, hat miterlebt, wie sie aufwuchsen, heirateten und Kinder folgten. Er weiß, wie die gesellschaftlichen Zusammenhänge sind, wer mit wem befreundet ist und wen man besser auseinanderhält. Im Innenraum und auf der Terrasse ist es friedlich, die Gäste gut – ein Stück Italien in der Pfalz. Nunzio glaubt ohnehin, dass die Pfälzer mehr italienische Lebensart als deutsche Attitüde in sich tragen. „Ein Glas Wein, gutes Essen, Geselligkeit – das ist doch das, was die Südeuropäer ausmacht“, sagt er und lacht.

Der Inhaber ist zufrieden, liebt seine Arbeit, den Umgang mit den Gästen. Ein Stück Heimat sei Neustadt für ihn geworden. Ja, hin und wieder würde er nach Kalabrien fahren, um seine Familie zu besuchen. Es sei schön, dort zu sein und die vielen Erinnerungen neu zu erleben. Sogar die Gerüche, das Essen und die Hitze geben ihm ein Stück des vergangenen Heimatgefühls zurück. Aber sein Leben findet in Neustadt statt. „Es ist ein Leben und ein Erleben, denn hier bin ich glücklich. Wir geben unseren Gästen viel unserer Zeit, aber wir bekommen unendlich viel von ihnen an Sympathie und Freundschaft zurück. Hier habe ich trotz der vielen Arbeit die Freiheit gefunden, die ich suchte“, sagt Nunzio.