Mit Spenden konnte das Steinmeyer-Pedalharmonium in der Evangelischen Kirche auf seinen einzigartigen Klang zurückgeführt werden. Die Wiedergeburt wurde gefeiert.

Laetare – der Name des 4. Sonntags der Passionsliturgie war Programm: Das durch die Landesdenkmalbehörde geadelte Pedalharmonium aus der Manufaktur Steinmeyer erklang nach Jahrzehnte währendem Tiefschlaf erstmals wieder öffentlich und im blitzblank restaurierten klanglichen Outfit der Manufaktur Andreas Lenter. Möglich gemacht hatte das eine Fundraising-Kampagne. Der Musikwissenschaftler Ulrich Loschky, dem das Projekt den entscheidenden Schub verdankt, hatte die schöne Idee, fürs Festkonzert einen Elmsteiner Kirchenmusiker anzufragen, der in Jugendjahren manchen Orgeldienst geleistet hat.

„Schön, wieder einmal zu Hause zu sein“, begrüßte Alexander Burda dann auch vom Dirigentenpult das dicht besetzte Auditorium zu Beginn des abendlichen Festkonzerts. Mitgebracht aus Stuttgart hatte er seinen Kammerchor „Ex Corde“; neben Dorina Schmidt auf der Bank des an diesem Tag „staatstragenden“ Harmoniums standen ihm ein vorzügliches Streicherensemble unter Leitung der fantastischen Konzertmeisterin Covadonga Alonsa sowie Bläser des Posaunenchors „Soli Deo Gloria“, Teresia Bogisch, Harfe, und Harald Buchta, Pauken, zu Gebote.

Die Blütezeit des Instruments

Dass Loschky sich für das Requiem von Fauré als zentrales Werk des Abends entschied, dafür nennt er in der Festschrift eine Reihe regionaler Bezüge. Grundsätzlich aber öffnet sich damit auch das Zeitfenster, in dem das Harmonium seine ausufernde Blütezeit erlebte. Gabriel Fauré (1845-1924), Schüler von Camille Saint-Saëns und später als Direktor des Pariser Konservatoriums selbst prägender Lehrer von Maurice Ravel, George Enescu und Nadja Boulanger, hat seine lateinische Totenmesse 1886 unter dem Eindruck des Todes seines Vaters komponiert. Sie weicht ab vom Schema des Genres, verzichtet auf eine dramatische Ausdeutung des „Dies Irae“, beendet dagegen die Komposition mit dem tröstlichen „In Paradiso“ und einem tröstlichen Bild des Todes. Zur Beisetzung seines Schöpfers 1924 erklang das Werk in der Église de la Madeleine zu Paris, als deren Titularorganist Fauré lange gewirkt hatte.

Burdas hochambitioniertes, nur 14 Stimmen starkes Vokalensemble erwies sich als Idealbesetzung für dieses „stille“, zuweilen fast mystisch verklärte Werk. Es herrschte ein makelloser Einklang zwischen den Stimmregistern, zwischen blitzsauber aufblühenden Sopranen und erdenschweren Bässen errichteten die Mittelstimmen markante klangliche Brücken. Ein Gesamtklang, wie man ihn fast nur träumen kann. Die Bariton-Soli befanden sich im noblen Stimmduktus von Daniel Herrscher in vorzüglicher Verwaltung; und die Sopranistin Leonie Stauch zelebrierte den wohl populärsten Satz des Werks, das „Pie Jesu“, in glasklarer Diktion – mit schmeichelndem Stimmglanz.

Ohne jegliche Erdenschwere

Den Abend eingeleitet hatte eine Messekomposition Faurés, die sich sozusagen einer Urlaubslaune verdankt. Mit seinem Komponistenfreund André Messanger hatte er anlässlich eines Aufenthalts in der Normandie verzückt einem Frauenchor gelauscht, und beide hatten den lokalen Nachtigallen spontan eine Messe komponiert. Jahre später verarbeitete Fauré Teile davon in seiner „Messe basse“ für Frauenchor und Harmonium. Das Kyrie des Freundes überarbeitete er kurzerhand bis zur Unkenntlichkeit. Loschky aber gelang es, in der Bibliothèque nationale de France Messangers Autograf für Frauenchor, Violine und Harmonium aufzufinden und eine spielbare Fassung zu erstellen.

Dorina Schmidt, die ihr blitzsauber intonierendes Frauenchorensemble am Harmonium spielend und den Sopran anführend leitete, gab dem Abend seinen ganz eigenen Impuls. Leichte Melancholie, Versonnenheit, aber ohne jegliche Erdenschwere. Hinreißend auch das glutvolle Geigenspiel von Covanonga Alonso. Edward Elgars Jugendwerk „Sospiri“, was so viel wie Seufzer bedeutet, brachte die Streicher mit Harfe und Harmonium vital ins Gespräch. Die in sich stringent geschlossene Werkfolge schloss mit Gabriel Faurés „Cantique de Jean Racine“. Und noch einmal verwöhnten „Ex Corde“ mit exzellentem Chorklang und pointierter Gestaltung ebenso wie die fabelhafte Streicher-Equipe mit Alexander Burda am Pult.

Einweihung im Gottesdienst

Premierenlauf und feierliche Wiederinbetriebnahme hatte das Harmonium bereits am Vormittag im Rahmen eines musikalisch opulent ausgestatteten Gottesdienstes erlebt. Mit Ortspfarrerin Susanne Dietrich, Dekan Andreas Rummel und Oberkirchenrat Markus Jäckle hatten der Protestantische Kirchenchor (Leitung: Axel Thirolf), der Posaunenchor „Soli Deo Gloria“ mit Christa Rottmayer am Pult und Tastenkünstlerin Dorina Schmidt dem restaurierten Kleinod eine jubelndes Tauffest beschert.