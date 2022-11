Grünflächen-Chef Michael Fuhrer hatte die Information am Rande der Stadtratssitzung weitergegeben.

Die Trauerweide im Lidl-Kreisel in Lachen-Speyerdorf ist seit Donnerstag Geschichte. Im Auftrag der Stadt ist sie gefällt worden. Ursache war laut eines Gutachtens ein aggressiver Pilz namens Zunderschwamm. Selbst wenn sie radikal gekappt würde, wäre die Verkehrssicherheit nicht mehr herzustellen, hatte die Grünflächenabteilung Mitte Oktober informiert. Eine Ersatzpflanzung ist geplant.

Über die jetzige Fällung sei nicht informiert, worden, kritisiert die stellvertretende Ortsvorsteherin Fabienne Frisch-Gerau (CDU). Unter ihrer Leitung hatte der Ortsbeirat erst vergangene Woche Einsicht in das Gutachten sowie eine zweite Expertise gefordert, bevor Fakten geschaffen würden. Genau das, so Frisch-Gerau, sei jetzt aber geschehen, und das ohne Rückmeldung an den Ortsbeirat.

„Gefahr in Verzug“

Ganz so ist die Sachlage aber nicht, wie eine RHEINPFALZ-Anfrage bei Ortsvorsteher Claus Schick (SPD) ergab. Dieser berichtet, am Rande der Stadtratssitzung am Dienstag von Grünflächen-Chef Michael Fuhrer darüber informiert worden zu sein, dass bei dem Baum Gefahr in Verzug sei. Fuhrer habe es nicht länger verantworten können, dass die Weide immer noch stehe.

„Dass ich das nicht weitergegeben habe, kann man mir zum Vorwurf machen, wenn man das will“, so Schick. Er habe auch deshalb nicht daran gedacht, weil die Sachlage so eindeutig gewesen sei: „Bei Gefahr in Verzug spielt alles andere keine Rolle mehr, egal, was Ortsvorsteher und Ortsbeirat sagen.“