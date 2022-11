Die Trauerweide im Lidl-Kreisel in Lachen-Speyerdorf ist Geschichte. Im Auftrag der Stadt ist sie gefällt worden. Ursache war laut eines Gutachtens ein aggressiver Pilz namens Zunderschwamm. Selbst wenn sie radikal gekappt würde, sei die Verkehrssicherheit nicht mehr herzustellen, hatte die Grünflächenabteilung Mitte Oktober informiert. Eine Ersatzpflanzung ist geplant.

Über die jetzige Fällung wurde aber offenbar nicht vorab informiert. Zumindest ist die Aktion auf harsche Kritik bei der stellvertretenden Ortsvorsteherin Fabienne Frisch-Gerau gestoßen. Unter ihrer Leitung hatte der Ortsbeirat erst vergangene Woche Einsicht in das Gutachten sowie eine zweite Expertise gefordert, bevor Fakten geschaffen würden. Genau das, so Frisch-Gerau, sei aber jetzt geschehen, und das ohne Rückmeldung an den Ortsbeirat: „Die fehlende Kommunikation seitens der Stadt bedauern wir sehr.“

Anfrage läuft

Warum schon jetzt gefällt wurde, zum Beispiel deshalb, weil der Baum einfach nicht mehr standsicher war, und warum das mutmaßlich ohne Rückmeldung an den Ortsbeirat geschah, darüber will die Stadt auf RHEINPFALZ-Anfrage im Lauf des Nachmittags informieren.