In Lachen-Speyerdorf steht ein weiterer Baum kurz vor der Fällung. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage informiert, gibt es für die Trauerweide auf dem sogenannten Lidl-Kreisel keine Zukunft mehr. Laut Michael Fuhrer, Leiter der Grünflächenabteilung, ist ein Großteil der Krone abgestorben. Ursache sei ein sehr aggressiver, das Holz zersetzender Pilz namens Zunderschwamm. Diesem habe eine Weide nichts entgegenzusetzen: „Er wächst in ihren Stamm und hat bereits eine große Fäule verursacht.“ Die Verkehrssicherheit sei auch dann nicht zu gewährleisten, wenn der Baum radikal gekappt würde. Deshalb werde er gefällt. Wenn das Feuerwehrgerätehaus gebaut sei, könnte ein Ersatz gepflanzt werden, so Fuhrer.

CDU will Erhalt

Die CDU-Fraktion im Ortsbeirat hat für die nächste Sitzung Anfang November eine Anfrage zur Trauerweide gestellt, weil der Baum mit einem „F“ für Fällung gekennzeichnet ist. In dem Antrag spricht sie sich dafür aus, den Baum durch einen starken Rückschnitt zu erhalten und unter Schutz zu stellen.

Erst am Wochenende war bekannt geworden, dass eine der drei verbliebenen Linden am Baugebiet Jahnplatz trotz zwingender Schutzvorgaben so stark bei Bauarbeiten beschädigt wurde, dass sie vermutlich gefällt werden muss. Die Stadt hat nun ein Baumgutachten in Auftrag gegeben.