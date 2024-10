Erstmals bietet das Ambulante Hospiz- und Palliativzentrum einen Trauerspaziergang an. Er findet am Freitag, 18. Oktober, von 14 bis etwa 16.30 Uhr im Gimmeldinger Tal statt.

Das Angebot richtet sich an Personen, die um einen geliebten Menschen trauern und Kraft und Impulse in der Natur und der Gemeinschaft suchen möchten. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal zehn Personen begrenzt, Treffpunkt ist der Parkplatz Hainstraße in Gimmeldingen. Der Waldweg durch das Benjental hat keine große Steigung, mit Unebenheiten muss jedoch gerechnet werden. Teilnehmer sollten gut und sicher zu Fuß sein. Der Trauerspaziergang bietet Zeit zum Austausch und für das bewusste Wahrnehmen der Natur. Eine abschließende Einkehr ist geplant.

Mitzubringen sind festes Schuhwerk und gegebenenfalls Wanderstöcke, ein Sitzkissen und etwas zu trinken. Anmeldungen werden unter Telefon 06321 8598590 oder per Mail an ahpz@marienhaus.de erbeten. Für Fragen und weitere Infos steht Birgit Hagen unter Telefon 0176 22708458 zur Verfügung. Die Teilnahme am Spaziergang ist kostenlos, Kosten für die Einkehr sind selbst zu tragen.