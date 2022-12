Die Stadtverwaltung und der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) sind zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Wie vom Stadtrat festgelegt, soll damit auch ein Beitrag zum Energiesparen geleistet werden. Laut Stadtverwaltung gibt es aber in einigen Bereichen Not- oder Sonderdienste. So ist die Kfz-Zulassungsstelle für Autohändler und Zulassungsdienste am Donnerstag, 29. Dezember, 8 bis 16 Uhr, für die Anmeldung von E-Fahrzeugen geöffnet. Privatpersonen müssen ihre Anmeldungen über sie vornehmen. Hintergrund ist, dass die Förderung für reine E-Autos zum Jahreswechsel sinkt und das Datum der Zulassung entscheidend ist. Es sind nur EC-Zahlungen möglich, die Barkasse ist nicht geöffnet. Sterbefälle können am 27. und 28. Dezember telefonisch unter 06321 855-1227 gemeldet werden. Die Friedhofsabteilung ist für Bestattungen vom 27. bis 30. Dezember von 8.30 bis 12 Uhr erreichbar: 06321 855-1246. Die Stadtwerke sind nur an Heiligabend und Silvester geschlossen. Für den Fall von Eis und Schnee hat der Bauhof laut Stadtverwaltung wieder einen Rufbereitschaftsdienst organisiert.