Trauer und Besinnung spielen im November eine große Rolle. Am Volkstrauertag gibt es in Lambrecht nun ein ganz besonderes Angebot: Trauerbegleiterin Stefanie Schnitzler lädt ein zum Tag der offenen Tür in ihrem „Raum zum Trauern“.

Stefanie Schnitzler, Trauerbegleiterin in Lambrecht, hat einen facettenreichen beruflichen Weg hinter sich. Den großen Fragen des Lebens und der Welt